Bagnaia ganha e relança luta pelo título de MotoGP

Sem o português Miguel Oliveira (Aprilia) em pista devido a lesão contraída na jornada anterior, na Indonésia, "Pecco" Bagnaia gastou 42.09,790 minutos para concluir as 24 voltas ao traçado de Motegi, deixando na segunda posição o espanhol Jorge Martin (Ducati), a 1,189 segundos, com o também espanhol Marc Márquez (Ducati) na terceira posição, a 3,822.



Com esta são já 13 as vitórias consecutivas da Ducati esta temporada.



Foi a oitava vitória de Francesco Bagnaia esta temporada, números apenas alcançados por predestinados Valentino Rossi, Casei Stoner, Jorge Lorenzo ou Marc Márquez. O italiano não vencia há quatro provas.



“Estou superfeliz. Ganhámos 11 pontos este fim de semana. Agora temos de ir para a próxima corrida com a mesma ambição e mesma estratégia”, sublinhou o bicampeão.



Nota ainda para o 109.º pódio de Marc Márquez no Campeonato do Mundo.



Jorge Martin mantém o comando do campeonato, com 392 pontos e agora com apenas 10 de vantagem para Bagnaia, que tem 382. Miguel Oliveira, apesar de não ter competido nesta ronda, mantém o 14.º posto do campeonato, com 71.



No Mundial de Construtores, a Ducati, já campeã, tem 574 pontos, com a KTM na segunda posição, com 275.



Segue-se o GP da Austrália, dentro de duas semanas.