Benfica conquista Supertaça feminina de basquetebol

Lideradas por Milica Ivanovic (14 pontos, quatro ressaltos, duas assistências) e Raphaella Monteiro (12 pontos, oito ressaltos, uma assistência), as ‘águias’ registaram ainda um acerto de 84% na linha de lance livre (22 em 26) e foram a única equipa a ‘faturar’ lançamentos de três pontos (cinco em 14).



Nesse capítulo, Raphaella Monteiro conseguiu uma eficácia de 50% (três em seis), mas o triunfo ‘encarnado’ explica-se, ainda, por outros indicadores estatísticos, como a ligeira superioridade na luta nas tabelas (36-32), no melhor aproveitamento dos erros das adversárias e nos pontos em contra-ataque (4-0).



O Benfica já vencia no final do primeiro período por 15-9, a maior diferença conseguida nesse parcial, marcado pela luta junto às tabelas e pela eficácia de 100% das duas equipas nos lances livres, favoráveis, também, às ‘encarnadas’ (9-5).



Essa tendência, de resto, manteve-se no segundo período, em que o maior acerto das ‘águias’ nos lançamentos de dois pontos (33% contra 22%) lhes permitiu aumentar para nove pontos a vantagem ao intervalo (28-19).



A vantagem do Benfica continuou a crescer na segunda parte e chegou a ser de 13 pontos (34-23), aos 23 minutos, mas um parcial de 14-7 na parte final do terceiro período permitiu à equipa do Barreiro reentrar na discussão do encontro, com 39-35 favorável às ‘encarnadas’ à entrada para o último período.



A recuperação da equipa da margem sul do Tejo prosseguiu no último período e a desvantagem chegou a ser ‘mínima’ (42-40), mas um parcial de 10-2 para as ‘encarnadas’ voltou a colocar o clube da Luz no controlo das operações (52-42) e o triunfo não voltou a estar em risco até ao marcador final (61-54)



Jogo no Pavilhão Multiusos de Sines.



Benfica – GDESSA, 61-54.



Ao intervalo: 28-19.



Sob a arbitragem de Sónia Teixeira, Pedro Cunha e Inês Freire, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (61): Inês Faustino (11), Milica Ivanovic (14), Evelyn Ovner (9), Isabela Quevedo (8) e Raphaella Monteiro (12).



Jogaram ainda, Inês Viana, Marcy Gonçalves (2), Artemis Afonso (5) e Mariana Silva.



Treinador: Eugénio Rodrigues.



- GDESSA Barreiro (54): Mariane Carvalho, Maianca Umabano (21), Catarina Neves (2), Dayna Rouse (19) e Joana alves (3).



Jogaram ainda Joana Lopes (7), Milena Sucacuexe e e Leonie Kambach (2).



Treinador: André Martins.



Assistência: cerca de 400 espetadores.