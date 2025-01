Benfica perde na Taça Challenge feminina de voleibol

As comandadas de Rui Moreira até entraram melhor, vencendo o primeiro set por 25-20, mas consentiram o empate num parcial muito desnivelado (25-14), com as italianas a encontrarem o ritmo certo, além de um jogo de bloco superior durante toda a partida.Triunfos nos sets seguintes, por 25-20 e 25-19, selaram o triunfo das transalpinas, favoritas ante as "águias", a disputar os quartos de final desta competição pela primeira vez desde 1968.A neerlandesa Anne Buijs fez a diferença para o Chieri 76, com 19 pontos anotados, um acima da norte-americana Kyra Holt, de novo destaque nas encarnadas, coadjuvada no capítulo ofensivo por Veronika Dokic (12) e Barbara Dapic (10).A segunda mão, em Itália, está marcada para 22 de janeiro.