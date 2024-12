Benfica só ganha no basquetebol

Os ‘encarnados’ somaram a 10.ª vitória em 10 jogos disputados, enquanto o Sporting sofreu a terceira derrota na competição, depois das averbadas em Esgueira e na receção ao FC Porto.



O benfiquista Trey Drechsel, com 23 pontos, foi o jogador mais valioso do dérbi, secundado pelo companheiro de equipa Aaron Broussard, autor de 14 e nove ressaltos. Nos ‘verdes e brancos’, Diogo Ventura foi o jogador que mais se destacou, com 12 pontos.



O Benfica entrou melhor na partida, ganhando uma diferença de oito pontos (13-5), mercê de dois ‘triplos’ seguidos de Drechsel e Broussard, mas o Sporting equilibrou e igualou a partida a 22 pontos no final do primeiro período.



No segundo parcial o Benfica voltou a ganhar vantagem, mas alguns erros a nível ofensivo precipitaram a reação dos ‘verdes e brancos’, que passaram a contar com cinco pontos à maior (27-32) a meio do período.



Porém, os comandados de Norberto Alves voltaram à carga e, com maior clarividência no ataque, conseguiram recuperar a liderança (35-34), com Drechsel (18 pontos ao intervalo) a revelar-se decisivo, principalmente da linha de lance livre.



Com os ‘leões’ algo precipitados a nível ofensivo, o Benfica aproveitou para estender a diferença no marcador, fechando a primeira parte a vencer por seis pontos (41-35).



Na segunda parte, o Benfica ‘disparou’ com três lançamentos de três pontos consecutivos e passou a liderar por 11 (50-39), conquistando depois a máxima vantagem na partida (65-47), no final do terceiro quarto.



Com uma diferença tão alargada, a equipa encarnada continuou a dominar, chegou à maior vantagem (74-50), com grande acerto nos ‘triplos’, com José Silva em destaque, e geriu como quis o derradeiro parcial, para triunfar tranquilamente por 81-64.







Jogo no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz.



Benfica - Sporting, 81-64.



Ao intervalo: 41-35.







Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Sónia Teixeira e António Pereira, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica: Aaron Broussard (14), Trey Drechsel (23), Ahmaad Rorie (5), Makram Romdhane (8) e Betinho Gomes (3). Jogaram ainda Eduardo Francisco (9), José Silva (12), José Barbosa, Raivo Butirins, Diogo Gameiro e Daniel Relvão (7).



Treinador: Norberto Alves.



- Sporting: Jeremiah Bailey (3), Diogo Ventura (12), Anthony Barber (10), Isaiah Armwood (7) e Nick Ward (10). Jogaram ainda Kenneth Funderburk Jr. (2), Ludgy Debaut (6), Uwais Razaque, Salvador Gomes, André Cruz (6), Arnette Hallman (3) e Sérgio Silva (5).



Treinador: Luís Magalhães.







Marcha do marcador: 22-22 (primeiro período), 41-35 (intervalo), 65-47 (terceiro período) e 81-64 (resultado final).



Assistência: 1.655 espetadores