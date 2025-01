Bryan Coquard vence quarta etapa do Tour Down Under

Apesar da contagem de montanha de primeira categoria a pouco mais de 20 quilómetros da meta, a decisão acabou por ser feita ao sprint, com Coquard a vencer em 3:55.15 horas, após os 157,2 quilómetros entre Glenelg e Victor Harbor.



O francês, que conquistou a sua 53.ª vitória como profissional, mas apenas a terceira no World Tour, impôs-se ao alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorius) e ao equatoriano Jhonatan Narváez (UAE Emirates), respetivamente, segundo e terceiro, com o mesmo tempo.



O terceiro lugar na etapa deu quatro segundos de bonificação a Narváez, o que lhe permitiu colocar-se a quatro segundos do líder, Javier Romo, que tinha subido à liderança na véspera, com o austríaco Patrick Conrad (Lidl-Trek) a manter-se na terceira posição, a 10 segundos.



Depois de ter sido importante no controlo da corrida e das fugas, para permitir que o seu colega Phil Bauhaus pudesse discutir o sprint, o português Afonso Eulálio (Bahrain Victorius) terminou a etapa integrado no pelotão, na 70.ª posição, subindo um lugar para 17.º, a 15 segundos de Romo.



O outro português em prova na Austrália, Rui Oliveira (UAE Emirates), foi 30.º na tirada, com o mesmo tempo de Coquard, e subiu ao 100.º lugar, a 12.50 minutos da liderança.



No sábado corre-se a etapa rainha do Tour Down Under, com 145,7 quilómetros entre McLaren Vale e Willunga Hill, com os ciclistas a terem duas passagens, nos últimos 30 quilómetros, pela meta, coincidente com uma contagem de primeira categoria.