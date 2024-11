Candidatos ao COP precisam do apoio de oito federações

O sucessor de Artur Lopes, que assumiu a presidência do COP após a morte de José Manuel Constantino, só será conhecido no próximo ano, mas a corrida já começou.



Às eleições são candidatos anunciados José Manuel Araújo, atual secretário-geral da entidade, o ex-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo Jorge Vieira, e os antigos secretários de Estado do Desporto Laurentino Dias e Alexandre Mestre.



O Regulamento Eleitoral especifica que “os documentos necessários à formalização de candidaturas serão disponibilizados pela Comissão Eleitoral, pelo menos, 45 dias antes do ato eleitoral” e a apresentação de candidaturas “deve ser feita até ao 20.º dia anterior à data designada para o ato eleitoral”.



Cada uma das candidaturas tem de ser subscrita por “pelo menos um quarto das federações desportivas cujas modalidades figurem no programa dos Jogos Olímpicos”.



As federações de modalidades olímpicas serão 34 em 1 de janeiro de 2025, o que "obriga" cada um dos candidatos a contar, pelo menos, com oito federações subscritoras, caso os 8,5 da divisão por quatro seja arredondada para baixo.



Procedimentos pré-eleitorais



Os quatro candidatos devem provar estes apoios até 20 dias antes da data das eleições, sendo que este documento é omisso quanto à possibilidade de cada federação cujas modalidades constem no programa dos Jogos Olímpicos Los Angeles2028 subscrever mais do que um candidato.



Se assim fosse, esta exigência limitaria a apresentação de mais do que quatro candidatos, uma vez que, hipoteticamente, se cada um dos quatro conseguir oito proponentes, sobrariam apenas duas federações para qualquer outro interessado.



Após a formalização, cada uma destas federações vai contar com quatro votos na eleição para a futura comissão diretiva do COP (num total de 136), enquanto a Comissão de Atletas Olímpicos, demais federações e votantes valem apenas um (49).



Além da data das eleições, a Assembleia Plenária do organismo aprovou também a Comissão Eleitoral composta por Vasco Lynce, Ana Vargas e João Mariz Fernandes, os três nomes propostos pela Comissão Executiva do COP, que escolherão entre si quem será o presidente.



De acordo com o Regulamento Eleitoral do organismo, cabe à “Comissão Eleitoral a organização, monitorização e condução de todo o processo eleitoral do COP, nas suas várias fases, desde a organização do processo e receção de candidaturas até à divulgação dos resultados finais”.