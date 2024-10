Canoísta Teresa Portela vence Troféu Cidade de Palma, Fernando Pimenta oitavo

No Parc de la Mar, Teresa Portela impôs-se na final da regata de 300 metros, com partida e chegada ao mesmo ponto, deixando a alemã Jule Hake no segundo lugar e a danesa Frederikke Matthies no terceiro.



Carlos Arévalo acabou per o vencedor masculino, apesar de ter sido batido na final pelo seu compatriota Enrique Adán, que acabou por ser penalizado.



O pódio ficou completo com o espanhol Álex Graneri e com o alemão Jacob Schopf, segundo e terceiro classificados, respetivamente, enquanto Pimenta acabou no oitavo posto.