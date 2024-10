Colégio de Gaia ganha na Taça Europeia feminina de andebol

Depois de ter vencido no sábado, por 42-31, a equipa orientada por Paula Castro mostrou novamente ser superior à formação do Kosovo, chegando ao intervalo do segundo jogo - que também foi disputado em Gaia por acordo entre as equipas - com uma vantagem de seis golos (20-14).No segundo tempo, e com a eliminatória "na mão", as portuguesas desaceleraram (17-16), com o marcador final fixado em claros 37-30, assegurando a passagem à terceira ronda da terceira competição da hierarquia do andebol europeu, para a qual também estão apurados Madeira SAD e ADA São Pedro do Sul.A ponta direita Catarina Reis esteve em plano de evidência, ao apontar sete golos, depois de ter feito cinco na véspera, quando Filipa Abreu e Bebiana Sabino foram as melhores marcadoras, ambas com sete golos.