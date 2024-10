Djokovic diz que legado de Nadal "será eterno"

"Inspiraste milhões de crianças a praticarem ténis e acho que esse é, provavelmente, a maior proeza a que alguém pode aspirar. A tua tenacidade, dedicação, espírito lutador será lembrada durante décadas. O teu legado será eterno", escreveu Djokovic na rede social Instagram.



O sérvio, de 37 anos, desejou ao antigo rival, que tem mais um ano (38), "a melhor despedida possível" nas finais da Taça Davis, que se disputam em Málaga, entre 19 e 24 de novembro, anunciando que estará presente na cidade espanhola, num gesto de "reconhecimento pela carreira estelar" de Nadal.



"Só tu sabes o que tiveste de suportar para te tornares num ícone do ténis e do desporto, em geral. Obrigado por me teres levado tantas vezes ao limite, no decurso da nossa rivalidade, que teve o maior impacto em mim enquanto jogador", assinalou o quarto classificado do ranking mundial.



Nadal termina a carreira com 22 títulos do Grand Slam -- registo apenas superado por Djokovic, que conquistou 24 -, além de mais 70 troféus de torneios de menor dimensão, tendo-se sagrado campeão olímpico em singulares, em Pequim2008, e em pares, no Rio2016.