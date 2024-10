Domingos Castro agradece cordialidade da anterior direção da FP Atletismo

Em declarações à agência Lusa, um dia depois de ter sido eleito presidente da FPA, o antigo atleta reuniu "quase três horas" com a anterior direção, liderada por Jorge Vieira, encontro que "correu bem".



"Foi muito produtivo, todo o elenco estava presente, o que foi muito bom. A nossa equipa inteirou-se de algumas situações, mas o que ficou agendado foi (reunir) por dias e datas nas diversas áreas, para tomarmos conta das pastas e do conhecimento total. Por isso está a ser de uma forma muito cordial, muito profissional e é bom que assim seja porque nós todos, os que se vão embora e os que vão entrar agora, estamos aqui em prol da modalidade e nós queremos é o bem da modalidade", assumiu.



Domingos Castro diz que há procedimentos que têm "de aceitar" para a tomada de posse, que espera que aconteça "à volta de um mês".



"É o que temos, é o que tem de ser. Mas aquilo também que eu gostaria de dizer é que realmente esta direção que ainda está na Federação está a colaborar. Isso é muito bom", afiançou.



O novo presidente refere que ainda não ficou definida uma data para a tomada de posse, que até pode acontecer nos Nacionais de corta-mato, em 24 de novembro.



"Quanto mais cedo melhor porque realmente nós precisamos de trabalhar, temos muita coisa para fazer, temos de organizar uma série de coisas e, por isso, quanto mais rápido melhor", considerou.



Os Nacionais de corta-mato, juntamente com as seleções para os Europeus da disciplina, são uma das grandes preocupações da nova direção da FPA, uma vez que ainda não estão organizados, embora Domingos Castro tenha assegurado que Guimarães, a sua cidade natal, pode receber a prova interna.



"A cidade de Guimarães está de braços abertos para me receber, para nos receber, a Federação e a modalidade. É uma honra para mim que este campeonato seja na cidade-berço e desde já eu quero dar uma palavra de gratidão e de agradecimento à Câmara Municipal de Guimarães (...). Por isso, mais uma vez eu apelo à cidade de Guimarães, ao município, que realmente estejam connosco e que as pessoas de Guimarães venham assistir a este campeonato, porque realmente o presidente da Federação é um filho da cidade", disse.



Vice-campeão mundial nos 5.000 metros, em Roma1987, Domingos Castro vai suceder a Jorge Vieira, que cumpriu o terceiro e derradeiro mandato, face à limitação existente nos estatutos federativos, a quem agradeceu pelo trabalho prestado durante 12 anos.



Domingos Castro apresenta Joaquim Santos, Paulo Guerra, Rui Ferreira, Sara Moreira e Sérgio Guedes como vice-presidentes, tendo Carlos Paula Cardoso como presidente da Mesa da Assembleia Geral. José Carvalho preside o Conselho Fiscal, Francisco Coimbra o Conselho de Justiça, Paulo Duarte o Conselho de Disciplina e João Coelho o Conselho de Arbitragem.



A lista B, de Domingos Castro, recolheu 64,1% dos votos na Mesa da Assembleia Geral, 62,5% no Conselho de Justiça, 64% no Conselho Fiscal, 62,5% no Conselho de Disciplina e 56,2% no Conselho de Arbitragem, vencendo na votação de todos os órgãos sociais.