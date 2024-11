Domingos Castro promete "100% de dedicação no maior desafio da vida" à frente da FPA

"É um dia especial, de mudança e histórico para a modalidade. A minha mais-valia é a equipa que tenho. Consegui reunir homens e mulheres que me vão ajudar muito todos os dias. Estou motivado e tenho muita força para dar tudo de mim. Estou 100% dedicado a esta instituição. É o maior desafio da minha vida", assumiu, perante a sua equipa, família, amigos e associados.



Eleito em 27 outubro novo presidente do organismo, com 60,9% dos votos, batendo as listas de Paulo Bernardo e Fernando Tavares, que obtiveram 21,9% e 10,9%, respetivamente, o ex-atleta falou, depois, à agência Lusa, para reconhecer que a herança deixada por Jorge Vieira é pesada.



"Ficamos sempre (com a herança pesada), a começar pelo discurso. Vamos fazer de tudo para que não defraude as expectativas dos nossos associados. É retribuir uma gratidão muito grande à modalidade. Estou convicto que, com a minha equipa que consegui reunir, vamos fazer um bom trabalho", desejou.



O seu antecessor é candidato à presidência do Comité Olímpico de Portugal (COP), juntamente como José Manuel Araújo e Laurentino Dias, mas o vice-campeão mundial nos 5.000 metros, em Roma1987, não quis revelar quem irá apoiar e justificou.



"Eu só irei tomar uma decisão depois de conhecer todos os candidatos. Aí sim e depois irei pronunciar-me por quem irei apoiar", terminou.



Jorge Vieira, que cumpriu o terceiro e derradeiro mandato, face à limitação imposta pelo Regime Jurídico das Federações Desportivas, despediu-se e pediu "respeito pela história da modalidade rainha".



"Nós (dirigentes) somos muito pequenos e devemos ser muito humildes. Temos uma história com 103 anos e devemos respeitá-la. Atrás de nós estão milhares de dirigentes, atletas, treinadores, colaboradores e famílias. É a modalidade número um no país. O futebol é desporto rei e o atletismo o desporto rainha. Orgulhosamente deixamos a nossa modalidade melhor do que encontrámos. Temos mais clubes, mais atletas e continuamos a ganhar medalhas", declarou Vieira, que presidiu ao organismo desde 2012.



Domingos Castro apresentou Joaquim Santos, Paulo Guerra, Rui Ferreira, Sara Moreira e Sérgio Guedes como vice-presidentes, tendo Carlos Paula Cardoso como presidente da Mesa da Assembleia Geral. José Carvalho vai presidir ao Conselho Fiscal, Francisco Coimbra o Conselho de Justiça, Paulo Duarte o Conselho de Disciplina e João Coelho o Conselho de Arbitragem.



A lista B, de Domingos Castro, recolheu 64,1% dos votos na Mesa da Assembleia Geral, 62,5% no Conselho de Justiça, 64% no Conselho Fiscal, 62,5% no Conselho de Disciplina e 56,2% no Conselho de Arbitragem, vencendo na votação para todos os órgãos sociais.