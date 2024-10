Dupla João Pedrosa/Hugo Campos perde no Elite 16 de João Pessoa de voleibol de praia

A dupla portuguesa de voleibol de praia João Pedrosa/Hugo Campos estreou-se hoje no quadro principal do Elite 16 de João Pessoa, no Brasil, com uma derrota por 2-0 frente ao par 'canarinho' George Wanderley/André Loyola Stein.

Integrados no Grupo A, João Pedrosa e Hugo Campos deram boa réplica à melhor dupla brasileira da atualidade, cabeça de série do torneio e terceira classificada do ranking mundial, mas perderam nas areias de João Pessoa pelos parciais de 21-17 e 22-20.



Após enfrentar a dupla olímpica brasileira, que se irá separar após a prova de João Pessoa, João Pedrosa e Hugo Campos defrontam os letões Martins Plavins e Kristians Fokerots (00:00 de sexta-feira) e os noruegueses Hendrik Mol e Mathias Berntsen (00:00 de sábado).



A dupla lusa garantiu a presença no quadro principal do Elite 16 de João Pessoa via fase de qualificação, impondo-se na quarta-feira por 2-0 aos austríacos Florian Schnezer e Paul Pascariuc, por 21-18 e 21-16, e aos canadianos Samuel Schachter e Jonathan Pickett, por 21-12 e 21-18.