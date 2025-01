Esgueira conquista Taça Federação de basquetebol feminino

O Benfica, que na época passada perdeu na final frente ao GDESSA, por 59-55, volta assim a não conseguir arrebatar o troféu que vencera por duas ocasiões: 2021/22 e 2022/23.



Bárbara Souza, com 21 pontos, quatro assistências e 16 ressaltos, foi a 'MVP' do encontro. Do lado do Benfica, a melhor jogadora foi Milica Ivanovic, com 19 pontos, três ressaltos e uma assistência.



As campeãs nacionais até entraram de 'mão quente' e rapidamente se encontraram a ganhar por 9-0, o que obrigou o treinador do Esgueira, André Janicas, a solicitar uma paragem técnica para ‘arrumar’ a equipa.



Numa primeira fase, a formação aveirense pareceu responder, reduziu para cinco pontos a diferença (11-6), mas depois não conseguiu conter os arranques de Inês Faustino, muitas vezes concluídos por Isabela Quevedo, autora de 10 dos 21 pontos com o que o Benfica vencia o Esgueira (12) no final do primeiro parcial.



Com uma entrada de rompante, o Esgueira encostou-se ao Benfica ao fim pouco mais quatro minutos (28-22) e, na esperança de colocar-se na condição de vencedor, André Janicas voltou a parar o jogo para motivar as jogadoras. Bárbara Souza fez o 28-24 e Ana Raimundo o 30-29, deixando a diferença num escasso ponto que premiava o Esgueira pela organização defensiva e a conquista da segunda bola no seu último terço.



As comandadas de Eugénio Rodrigues conseguiram aguentar a pressão e, com a reentrada de Inês Faustino na equipa, voltaram a controlar o jogo, chegando ao intervalo a vencer por 43-35, apesar do parcial favorável ao Esgueira (23-22).



Na segunda parte, o Esgueira tomou conta do rumo do jogo e, embora tenha chegado ao fim do terceiro parcial a perder por 60-61, a verdade é que as jogadoras do Benfica já não estavam a conseguir responder ao repto lançado pela formação de Aveiro.



Os últimos 10 minutos foram uma ode ao basquetebol: numa primeira fase, com as duas equipas a lutar pelo ponto e, depois, quando o Esgueira se lançou para cima do Benfica e assumiu a liderança do marcador.



Na retina ficam os triplos de Bárbara Souza que colocavam as aveirenses a vencer por 10 pontos (76-66 e 81-71) e que davam o conforto necessário - quanto mais não fosse, mentalmente - para o que faltava do jogo em que o triunfo viria a sorrir por claros 87-75.







Jogo realizado no Pavilhão Henrique Miranda, em Queluz.



Esgueira – Benfica, 87-75.



Ao intervalo: 35-43.







Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Daniel Pereira e Inês Freire as equipas alinharam e marcaram:



- Esgueira (87): Bárbara Souza (21), Gabriela Raimundo (9), Ana Raimundo (15), Inês Ramos (12) e Vashti Nwagbaraocha (22). Jogaram ainda: Diana Ferreira e Alice Martins (8).



Treinador: André Janicas.



- Benfica (75): Inês Faustino (19), Milica Ivanovic (19), Marcy Gonçalves, Evelyn Ovner (15) e Isabela Quevedo (14). Jogaram ainda: Inês Viana (5), Ártemis Afonso (3) e Mariana Silva.



Treinador: Eugénio Rodrigues.







Marcha do marcador: 12-21 (10 minutos), 35-43 (intervalo), 60-61 (30) e 87-75 (resultado final).



Assistência: cerca de 200 espetadores.