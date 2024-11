França bate Polónia no Europeu de andebol

O resultado deixa as gaulesas na frente do Grupo C, a par da Espanha, que mais cedo derrotou Portugal por 30-24.



Quatro meses depois de terem ficado muito perto do título olímpico, as francesas assumem-se de novo favoritas numa grande competição, agora sob o comando de Sébastien Gardillou, sucessor do histórico Olivier Krumbholz.



As veteranas Grâce Zaadi e Estelle Nze Minko lideraram uma equipa que já ganhava por oito golos de avanço ao intervalo, sempre sem abrandar, com 18-10.



O festival ofensivo continuou a ser a tónica no segundo tempo, com pressão constante e 12 das 14 gaulesas que jogaram a conseguirem marcar.



O próximo jogo da França no Europeu de andebol é no sábado, contra a França, dia em que se defrontarão também portuguesas e polacas.