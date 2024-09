Futsal/Mundial: Cazaquistão falha liderança e aguarda por Portugal ou Marrocos

A turma orientada pelo brasileiro Kaká fez o seu trabalho e goleou a Nova Zelândia por 10-0, mas o resultado foi insuficiente, face ao expressivo triunfo de Espanha, diante da Líbia, por 8-0, que bastou para segurar a liderança, por apenas um tento de diferença.



“Realmente ficámos a um golo, mas acho que não foi bem isso, ficámos sim distantes do nosso potencial. Temos potencial para fazer mais golos e faltou-nos um porque não aproveitámos o potencial que temos. Vamos ver contra quem vamos jogar. Portugal, o campeão do mundo, ou Marrocos, seleção que toda a gente coloca como favorita para ganhar o Mundial também. São duas equipas que atacam muito bem, então vamo-nos preparar”, disse o selecionador, na zona mista, depois do final do jogo, na Humo Arena.



O Cazaquistão perdeu ainda um jogador fulcral para essa partida dos oitavos de final, com a expulsão de Léo Jaraguá a causar uma nova ausência forçada no grupo cazaque.



“O Léo é uma baixa de peso para qualquer equipa. É um dos melhores do mundo, mas temos de jogar e ser fortes com o que temos”, garantiu também o treinador brasileiro.



Kaká chegou a ser fortemente associado para ocupar o cargo de treinador do Benfica, que entretanto oficializou na sexta-feira o compatriota Cassiano Klein, o que o deixou com “muito orgulho”, revelando que gostaria de trabalhar no campeonato português.



“Ter o meu nome sondado por uma equipa de Portugal, ainda mais uma grande equipa como o Benfica, é um motivo de muito orgulho. Hoje tem o Cassiano, desejo-lhe muita sorte, mas o Benfica é uma equipa que qualquer treinador tem interesse em trabalhar e querer fazer parte dessa estrutura. Espero um dia poder trabalhar em Portugal, algo que quero muito. Foi realmente um motivo de muito orgulho”, considerou o treinador.



O Cazaquistão será o adversário de Portugal em caso de vitória ou empate dos lusos no duelo da terceira jornada do Grupo E frente a Marrocos, que se realiza no domingo, às 13:30 (horas em Lisboa), na Humo Arena, em Tashkent. Caso saia derrotada, a formação das ‘quinas’ termina no segundo posto e enfrenta o vencedor do Grupo F (Irão ou França).