Imparável Gretchen Walsh soma sétimo recorde do mundo nos Mundiais de piscina curta

Primeiro, foi Douglass a entrar na piscina de 25 metros da capital húngara para fixar um novo recorde mundial nos 200 metros bruços, retirando 22 centésimas à melhor marca que já lhe pertencia.



Campeã olímpica da distância em Paris2024, Douglass impôs-se na final dos 200 bruços com o tempo de 2.12,50 minutos, melhorando em 22 centésimas o recorde que tinha fixado em 31 de outubro, na Taça do Mundo de Singapura.



A nadadora de 23 anos, que somou o terceiro ouro em Budapeste, deixou a russa Evgeniia Chikunova, recordista mundial da distância em piscina longa (50 metros), a mais de dois segundos e meio (2.15,14).



Com o bronze ficou a também norte-americana Alex Walsh, que na capital magiar nadou em 2.16,83.



Depois, foi a vez de Regan Smith conquistar o ouro nos 50 metros costas, com um tempo de 25,23 segundos, superando a compatriota Katharine Berkoff, prata com 25,61, e a canadiana Kylie Masse, bronze em 25,78.



Para alcançar o segundo ouro em Budapeste, a norte-americana retirou dois segundos à anterior melhor marca mundial, que pertencia à canadiana Margaret Mac Neil desde os Mundiais de piscina curta disputados em Melbourne (Austrália), em 2022.



Recentemente retirada, Margaret Mac Neil, de apenas 24 anos, viveu hoje uma jornada para esquecer já que, pela manhã, também Gretchen Walsh quebrou o seu recorde nas eliminatórias dos 100 metros mariposa.



Imparável, Walsh voltou esta tarde, nas meias-finais, a baixar o tempo na distância, com o recorde do mundo agora fixado em 52,87 segundos.



Com apenas 21 anos, a norte-americana tornou-se na primeira mulher da história a nadar os 100 mariposa abaixo dos 53 segundos, retirando 37 centésimas ao tempo que estabeleceu nas eliminatórias.



Pouco depois, regressou à água para conquistar o ouro nos 100 estilos, com novo recorde mundial, o terceiro do dia de hoje.



Walsh nadou em 55,11 segundos, relegando Douglass (56,49) para a prata. A francesa Beryl Gastaldello fechou o pódio, com 56,67.



Os recordes estabelecidos por Walsh hoje juntam-se aos quatro que já tinha alcançado nas três primeiras jornadas dos Mundiais de Budapeste: bateu por duas vezes os mínimos nos 50 mariposa, além de ter fixado a melhor marca de sempre em piscina curta nas estafetas femininas de 4X100 livres e nos 100 estilos, que hoje melhorou em 60 centésimas.