Jeremiah Bailey troca Ovarense pelo Sporting

“O extremo de 1,98 metros chega aos 'leões' de Luís Magalhães depois de se ter afirmado como um dos destaques individuais na excelente época passada da Ovarense, onde o norte-americano somou médias por jogo de 9,6 pontos, 2,1 assistências e 7,8 ressaltos”, lê-se no sítio do Sporting na Internet.



Antes de chegar à formação de Ovar, Jeremiah Bailey representou os Pacific Tigres, no basquetebol universitário norte-americano, e chegou à Europa para vestir a camisola dos escoceses do Caledonia Gladiators, em 2022/23.



O anúncio da contratação de Jeremiah Bailey segue-se às do base Reggie Johnson Jr e do base/extremo Sérgio Silva pelo Sporting, que, na época passada, não passou dos quartos de final na Liga.