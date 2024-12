LeBron segundo de sempre com mais lançamentos

LeBron, que vai cumprir 40 anos em 30 de dezembro, é o segundo jogador com mais lançamentos, apenas atrás de Kareem Abdul Jabbar, que totalizou 15.837.



O líder dos Lakers é já desde fevereiro de 2023 o melhor marcador de sempre da NBA, quando ultrapassou os 38.390 de Kareem Abdul-Jabbar.



Em Utah, LeBron terminou o encontro com 27 pontos e 14 assistências.



Outros números da jornada



Também no domingo, Luka Doncic marcou 36 pontos, e assinou 13 assistências e ainda sete ressaltos, na vitória dos Dallas Mavericks frente aos Portland Trail Blazers, por 137-131, encontro do regresso do esloveno, após falhar cinco jogos por lesão.



Os campeões Boston Celtics, sem Neemias Queta, perderam no terreno dos Cleveland Cavaliers, que recuperaram de uma desvantagem de 14 pontos no quarto e último período.



Fundamental na vitória dos "Cavs", por 115-111 foi Donovan Mitchell, autor de 35 pontos, dos quais 20 nos últimos 12 minutos.



Este desaire pôs termo à série de sete vitórias seguidas dos Celtics, que, sem Jaylen Brown e Derrick White, tiveram Jayson Tatum a conseguir 33 pontos e oito ressaltos.



Os campeões seguem no segundo lugar da Conferência Este, com 16 vitórias e quatro derrotas, enquanto os Cavaliers lideram, com 18-3, cimentando o estatuto de melhor equipa na fase regular.