Miguel Frazão em 10.º no Troféu Urso Branco de esgrima

O português Miguel Frazão terminou hoje o Troféu Urso Branco de esgrima no 10.º lugar, na disciplina de espada, em prova em Berlim em que foi eliminado nos oitavos de final.

Frazão perdeu nesta fase ante o neerlandês Tristan Tulen, que já tinha batido o luso na final dos Jogos Europeus Cracóvia2023, bem como a final do torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, desta feita por 15-11.



O jovem atirador, integrado no programa de preparação olímpica para Los Angeles2028, foi o melhor português em prova, tendo vencido todos os seis jogos na fase de ‘poules’, bem como duas rondas a eliminar.



Filipe Frazão acabou o Troféu Urso Branco em 26.º lugar, com Tomás Sernadas em 42.º, Max Rod em 46.º, Tiago Bolanos em 71.º e Leonardo Marques em 93.º, entre 291 participantes. Em femininos, Fabiana Bonito foi 86.ª e Teresa Ramalho 93.ª.