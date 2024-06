Natação Europeus. Luísa Arco 14.ª nos saltos a 10 metros

Com um total de 182,30 pontos no conjunto dos cinco saltos da plataforma a 10 metros, a jovem lusa terminou a prova preliminar na 14.ª posição, a dois lugares de poder disputar a final.



“Eu estava muito nervosa no primeiro mergulho. Não estava a conseguir respirar bem, não correu assim tão bem o primeiro mergulho. Depois, eu e o meu treinador estivemos a respirar fundo e a pensar nos próximos mergulhos. Eu consegui focar-me mais para os últimos mergulhos. Correram bem para mim”, referiu, à agência Lusa.



Luísa Arco recordou que “tinha magoado o ombro há duas semanas” e nem sabia “se ia conseguir mergulhar 10 metros”.



“Foquei-me muito na minha recuperação e consegui fazer isto hoje. Estou muito entusiasmada para o que possa vir a fazer no futuro”, disse.



O futuro reserva para já a prova de prancha a três metros na sexta-feira, a partir das 9h00 em Lisboa, embora prefira a plataforma a 10 metros – “é mais divertido, dá para fazer muitas mais coisas, muito mais rotações”.



“Tenho os três metros na sexta-feira. Amanhã (quinta-feira) só vou treinar uma vez e vou focar-me mais nos aspetos técnicos. Depois na sexta-feira vou estar apenas focada nas coisas importantes para ver se não faço nenhum erro como fiz no primeiro mergulho desta”, referiu.



Nascida em Portugal, em Almada, Luís Arco mudou-se aos cinco anos para o Canadá, devido ao trabalho do pai, e começou a treinar mergulho aos seis, ocupação que se tornou mais profissional aos 10.



A morar na província de Alberta, na zona ocidental do Canadá, mais fria do que Portugal, Luísa Arco sonha descer para a costa Oeste dos Estados Unidos para estar nos Jogos Olímpicos Los Angeles2028.



“Ia ser muito fixe se pudesse fazer isso”, disse, entre sorrisos.