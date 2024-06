Natação Europeus. Luísa Arco falha final de prancha a três metros

A jovem portuguesa, de 16 anos, terminou a prova preliminar com 223,50 pontos, a 1,60 do último lugar de classificação para a final, o 12.º, ocupado pela sueca Elna Widerstrom.A fazer a sua estreia em Europeus, Luísa Fragoeiro Arco fez os seus dois melhores saltos a abrir, com 52,50 e 50,40 pontos, que a chegaram a colocar na quarta posição na eliminatória.O quarto salto, de 33,60 pontos, com dois pontos de penalização, acabou por ser decisivo para impedir Luísa Fragoeiro Arco de ser a primeira portuguesa a disputar uma final de saltos para a água em Europeus.