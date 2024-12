Após a derrota frente aos Cleveland Cavaliers, no domingo, então sem o poste português, os Celtics, campeões em título, conquistaram o 17.º triunfo na fase regular – somam ainda quatro derrotas, num encontro em que se destacou Jaylen Brown, com 29 pontos, e Payton Pritchard, com 25.



Os Celtics seguem no segundo lugar da Conferência Este, atrás dos "Cavs", que têm um registo de 18-3, enquanto os Miami Heat ocupam o sétimo posto, com 9-10.



Neemias Queta jogou 14.30 minutos, conseguindo quatro pontos, sete ressaltos, cinco dos quais defensivos, e dois desarmes de lançamento.