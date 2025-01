Neemias Queta marca três pontos na vitória dos Celtics

Jayson Tatum, com 22 pontos, foi o melhor marcador do encontro, bem secundado na equipa treinada por Joe Mazzulla pelo letão Kristaps Porzingis e Jaylen Brown, autores de 18 e 17 pontos, respetivamente, enquanto Stephen Curry foi o mais concretizador nos Warriors, com 18.Os Celtics alcançaram a 30.ª vitória na fase regular, em 43 encontros, consolidando o segundo lugar na Conferência Este, atrás dos Cleveland Cavaliers, enquanto os Warriors continuam longe dos primeiros lugares na Conferência Oeste, liderada pelos Oklahoma City Thunder e na qual ocupam a 11.ª posição.