Nelson Oliveira inicia época na Clássica da Figueira

Após a apresentação da equipa espanhola, em Madrid, o corredor de Vilarinho do Bairro (Anadia) detalhou à Lusa que, “em princípio”, iniciará a época na Clássica da Figueira, em 16 de fevereiro.



Nelson Oliveira regressa assim às provas nacionais, depois de ter participado pela última vez na Volta ao Algarve em 2018.



Depois, ruma a’O Gran Camiño, que no próximo ano tem uma inédita partida de Portugal, com uma primeira etapa entre a Maia e Matosinhos, e que decorre entre 26 de fevereiro e 2 de março.



Sétimo classificado no contrarrelógio dos Jogos Olímpicos Paris2024, seguirá depois para a Strade Bianche (8 de março) e para o Tirreno-Adriático (10 e 16 de março), ambos em Itália.



"Nelsinho", como é conhecido, estará no País Basco, entre 7 e 12 de abril, estando como reserva para as clássicas das Ardenas.



No seu programa para 2025, consta também a Volta à Romandia (29 de abril a 04 de maio), com o Critério do Dauphiné (08 a 15 de junho) a ser a última prova de preparação para a Volta a França, agendada entre 5 e 27 de julho.



Nelson Oliveira é um dos dois portugueses da Movistar, com Ruben Guerreiro a ser o outro.