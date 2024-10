Nuno Borges regressa à competição em Basileia

O tenista português Nuno Borges está a contar regressar à competição no ATP 500 de Basileia, entre 21 e 27 de outubro, depois de uma paragem de várias semanas com uma lesão no pulso esquerdo.

O jogador maiato, número um nacional e 32.º do ranking mundial, atingiu a quarta ronda do Open dos Estados Unidos, nos primeiros dias de setembro, e desde então não voltou mais a jogar, falhando a eliminatória de Portugal com a Noruega, a contar para a Taça Davis, e o Masters 1.000 de Xangai, que está a decorrer.



“Estou a fazer a minha recuperação como planeado e está a evoluir no caminho certo. Se tudo correr bem, em Basileia já estou a competir”, avançou à agência Lusa Borges, que, apesar de inscrito, não vai voltar aos "courts" no ATP 250 de Antuérpia na próxima semana.