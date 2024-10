OE2025. Comité Olímpico preocupado com redução do apoio

Em comunicado, o COP manifesta “” com esta redução, que”.”, lê-se.O COP relembra que, após os Jogos Olímpicos Paris2024, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, prometeu um reforço de apoio ao setor, mas refere que “a redução orçamental contradiz esse compromisso, colocando em risco a capacidade de Portugal continuar a progredir em várias modalidades, nomeadamente na preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles2028”.”, refere.













O COP apela assim ao Governo “”.”, escreve o organismo.O Governo fixou em 42,5 milhões de euros (ME) o valor da despesa no setor do desporto para 2025, menos 16% do que em 2024, segundo a proposta de Orçamento do Estado, entregue na Assembleia da República.