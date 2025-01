Open da Austrália. Cabral diz que estar nos `quartos` com Borges "é ainda mais especial"

Os representantes nacionais, campeões do Estoril Open de 2022, vão estrear-se entre as oito melhores duplas de um torneio do Grand Slam, depois de eliminarem os neerlandeses Botic Van de Zandschulp e Tallon Griekspoor, pelos parciais de 7-6 (7-5), 3-6 e 6-3.



“Foi um belo encontro, muito bem conseguido. Um jogo de alto nível por parte dos quatro jogadores e acho que termos mantido a concentração alta durante todo o encontro foi a chave. Eles são jogadores muito perigosos, fruto da qualidade e potência que tem nas pancadas”, explicou o portuense.



A jogar ao lado do amigo de infância pela primeira vez em Melbourne Park, Francisco Cabral, de 28 anos, assume que “estar nos quartos de final é uma sensação excelente e ser com o Nuno torna tudo mais especial”.



“Sempre disse que, quando estamos bem e conectados um com o outro, podemos ser uma dupla muito boa e esta semana está a ser uma prova disso”, frisou o melhor tenista português da variante de pares, ao figurar no 76.º lugar no ‘ranking’ mundial.



Após se tornarem no terceiro e quarto tenistas nacionais a chegarem aos quartos de final de um Major - depois de Nuno Marques (Open da Austrália em 2000) e João Sousa (quartofinalista do Open dos Estados Unidos em 2015, 2019 e 2022 e semifinalista em Melbourne Park em 2019) - Nuno Borges e Francisco Cabral vão defrontar os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, vice-campeões do Open da Austrália e de Roland Garros em 2024.



“São uma dupla muito completa, umas das melhores do mundo e da última época. Espero um jogo de alta intensidade e vamos ter de estar no nosso melhor para termos as nossas chances”, rematou o parceiro do número um nacional e 33 do mundo em singulares.



O encontro entre os dois portugueses e os adversários transalpinos terá lugar terça-feira, não antes da 01:00 horas da madrugada em Lisboa, na Kia Arena, o terceiro maior estádio de Melbourne Park.