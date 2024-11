Óquei de Barcelos elimina Sporting e está com AD Valongo na LC de hóquei em patins

A formação de Barcelos terminou em primeiro o Grupo 2, em Vendée (França), constituído por apenas três equipas, com seis pontos, após vencer o Sporting (3-2), segundo, com três. Os franceses do La Vendéenne terminaram em terceiro, sem pontos.



A AD Valongo fechou o Grupo 3, disputado no seu pavilhão, com uma goleada por 8-1 frente aos suíços do RHC Diessbach, últimos classificados, com zero, e terminou invicta na primeira posição, somando por vitórias os três jogos realizados.



Na derradeira jornada do Grupo 3, além da goleada da AD Valongo frente aos suíços, os espanhóis do Calafell, que fecharam na segunda posição, com seis pontos, venceram por 5-4 a formação portuguesa do Riba D’Ave, terceira, com três.



O Réus, de Espanha, venceu invicto o Grupo 1, concentrado em Hamm, na Alemanha, e os gauleses do Quvért o Grupo 4, disputado em Dinan, em França, após vencerem por 3-2 na derradeira jornada o Sporting de Tomar, que terminou em segundo.



No fecho do Grupo 1, o Réus 'selou' a qualificação com um triunfo por 5-0 frente aos italianos do Follonica, que terminaram em último, sem qualquer ponto, e os espanhóis do Voltregà, segundos, com seis, venceram por 4-2 os alemães do Herringen, terceiros, com três.



O Grupo 4, também formado apenas por três equipas, fechou com o Quévert a vencer por 3-2 o SC Tomar e a terminar na primeira posição, com seis pontos, à frente do conjunto português, com três, e dos italianos do Sarzana, com zero.



Óquei de Barcelos e Reus vão integrar o Grupo A da Liga dos Campeões, juntamente com FC Porto, FC Barcelona, Saint-Omer e Noia, enquanto AD Valongo e Quévert disputarão o Grupo B, com Benfica, UD Oliveirense, Liceo e Trissino.



A fase de grupos da Liga dos Campeões decorre de 21 de novembro a 27 de fevereiro de 2025, os quartos de final de 27 de março a 10 de abril e a ‘final four’ a 10 e 11 de maio.