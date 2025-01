Patrícia Silva segunda melhor portuguesa de sempre nos 1.000 metros em pista curta

A atleta do Sporting, de 25 anos, cumpriu as cinco voltas à pista coberta em 02:37.37, menos 32 centésimos de segundo do que Lorea Ibarzabal, segunda classificada.



Há uma semana, Patrícia Silva tinha melhorado o seu recorde pessoal nos 1.500 metros em pista curta, para 04.12,26 minutos, colocando-se no top 10 nacional, com a nona marca de sempre.



Carla Nascimento é a detentora da melhor marca nacional dos 1.000 metros desde 1996, quando correu a distância em 02.35,88.



No mesmo meeting, Tiago Luís Pereira, medalha de bronze nos Mundiais2024 ‘indoor’, Glasgow, venceu com a marca de 15,94 metros.



Também hoje, mas em Nantes, em França, Gerson Baldé venceu a competição no salto em comprimento, com 7,86 metros, o seu segundo melhor resultado da época.