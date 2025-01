Pinto Magalhães volta à seleção de râguebi aos 38 anos

Faz parte de uma lista alargada de jogadores que vão trabalhar, nas próximas semanas, às ordens do selecionador, Simon Mannix, tendo em vista o Rugby Europe Championship 2025 (REC25), que este ano serve de apuramento para o Mundial de 2027.Entre os 56 nomes apresentados pelo técnico neozelandês incluem-se, ainda, 22 jogadores que estiveram no Mundial de França2023.São os casos dosAnthony Alves, António Machado Santos, David Costa, Diogo Hasse Ferreira, Francisco Ferreira, João Granate, José Madeira, Martim Bello, Nicolas Martins e Rafael Simões, assim como dosJoris Moura, José Lima, Manuel Cardoso Pinto, Nuno Sousa Guedes, Raffaele Storti, Rodrigo Marta, Samuel Marques, Simão Bento, Tomás Appleton e Vincent Pinto.Para o, constam da lista ainda os nomes de Cody Thomas, Abel da Cunha, André Cunha, António Prim, António Rebelo de Andrade, Diego Pinheiro Ruiz, Duarte Nunes, Francisco Almeida, Frederico Couto, Guilherme Costa, José Lavos, José Rebelo de Andrade, José Monteiro, Lucas da Silva, Luís Avides, Luka Begic, Márcio Pinheiro, Nuno Mascarenhas, Pedro Santiago Lopes, Pedro Vicente, Sérgio Moreira e Vasco Baptista.Para as, para além de Pinto Magalhães e dos mundialistas, Mannix conta também com António Campos, Diogo Rodrigues, Domingos Cabral, Enzo Lopes, Gabriel Aviragnet, Guilherme Vasconcelos, Hugo Aubry, Hugo Camacho, José Paiva dos Santos, Lucas Martins, Manuel Vareiro, Sebastião Stilwell e Vasco Leite.





Caminho a trilhar



Neste ano, os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se diretamente para o Campeonato do Mundo de 2027, que se disputa na Austrália, enquanto o quinto classificado do REC25 segue para o torneio final de repescagem.



Para além de se apurarem automaticamente para o Austrália2027, os dois primeiros classificados de cada grupo disputam, em março, as meias-finais e a final do REC25, enquanto o terceiro e o quarto jogam eliminatórias de classificação do quinto ao oitavo lugares.



Portugal recebe a Bélgica em 1 de fevereiro, às 19h30, e a Alemanha em 9 de fevereiro, às 17h15, ambos no Estádio do Restelo, em Lisboa, e visita a Roménia em 15 de fevereiro, às 15h00 (hora de Lisboa), em Botosani.