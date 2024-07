Portugal perde no Eurobasket feminino de sub-20

A formação das quinas atingiu o intervalo a perder por 10 pontos (32-22) e chegou a estar a perder por 14 (47-33), sobre o final do terceiro período, mas a 2.14 minutos colocou-se na frente do marcador (49-51), após grande recuperação.Na parte final, Portugal não conseguiu, no entanto, marcar mais qualquer ponto, enquanto as letãs lograram um triplo e dois lances livres, um com 16 segundos para jogar e outro a dois, selando o apuramento para os "quartos".Raina Tomasicka, com 27 pontos, foi a grande figura do encontro, enquanto Franciska Treiliha só marcou quatro, mas conseguiu o "triplo" decisivo, a 1.14 minutos do fim, enquanto Fatumata Djaló liderou Portugal, com 17 pontos e cinco ressaltos.Face a este desaire, a formação lusa começa na sexta-feira a disputar o apuramento do nono ao 16.º lugares, defrontando a Sérvia, pelas 16h00 (em Lisboa).