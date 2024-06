Portugal perde no Mundial sub-20 feminino de andebol

As dinamarquesas, que já tinham eliminado Portugal no Europeu de sub-19, em 2023, entraram fortes no encontro e dominaram as operações, chegando ao intervalo com uma expressiva vantagem de 11 golos (21-10).No segundo tempo, a formação nórdica confirmou a superioridade sobre a equipa das quinas, que teve em destaque Constança Sequeira, com 11 golos e três assistências, seguindo para as "meias" da prova.Já Portugal, que até agora estava invicto na competição (quatro vitórias e um empate, em cinco jogos) vai enfrentar esta sexta-feira a Suíça, em jogo de apuramento do quinto ao oitavo lugares.