Roglic consolida liderança no Critérium du Dauphiné

O ciclista da BORA-hansgrohe completou o troço de 155,3 quilómetros da prova francesa em 4:29.16 horas, à frente do norte-americano Matteo Jorgenson (Team Visma) e do italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).



O esloveno lidera a classificação, precisamente à frente de Jorgenson, que está a 1.02 minutos da camisola amarela.



O Critérium du Dauphiné, uma das mais importantes provas de preparação para a Volta a França, termina no domingo, com a oitava etapa a ligar Thônes a Plateau des Glières (160.6 quilómetros).