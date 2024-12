Telma Monteiro, Patrícia Sampaio e Djibrilo Iafa homenageados na gala da FP Judo

“Haverá uma homenagem aos dois medalhados. Patrícia Sampaio medalha de bronze nos Jogos Olímpicos e o Djibrilo nos Paralímpicos”, disse à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Judo, Sérgio Pina.



O responsável máximo da FPJ assinalou também a presença de Telma Monteiro na gala, poucos dias depois de a judoca, prestes a fazer 39 anos, ter comunicado o final de uma carreira plena de sucesso durante 24 anos e que também lhe deu um bronze olímpico.



“A Telma, que estará presente, terá a homenagem e o reconhecimento da carreira que teve”, acrescentou Sérgio Pina, num momento em que a antiga judoca assume agora as funções de coordenadora do judo do Benfica, o seu clube.



A gala de hoje da FPJ, que comemora também os 65 anos do organismo, vai ter lugar no Instituto Politécnico de Tomar e contará com a presença do embaixador do Japão em Portugal, Ota Makoto, e dos presidentes do Comité Olímpico, Artur Lopes, e Paralímpico, José Manuel Lourenço.