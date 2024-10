Tenista Francisco Cabral conquista Braga Open em pares

O jogador natural do Porto, atual número 91 do ranking mundial e antigo 45.º colocado, e o gaulês (70.º ATP), segundos cabeças de série, superaram a dupla adversária em dois sets, decididos por 6-3 e 6-4, ao fim de uma hora e 20 minutos.



Graças ao triunfo de hoje, Francisco Cabral, de 27 anos, sagrou-se pela segunda vez campeão do Braga Open, depois da vitória em 2021 ao lado do compatriota e amigo Nuno Borges, enquanto Arribage alcançou o segundo título consecutivo em Portugal, após a vitória no Lisboa Belém Open.



O melhor especialista português da variante não conquistava nenhum título desde que venceu o challenger de Roma, ao lado de Nicolas Barrientos, em abril de 2023.



“Já era muito tempo sem ganhar, apesar de eu não pôr essa pressão em mim mesmo. Queria apenas voltar a desfrutar, jogar com um sorriso na cara, e isso aconteceu, portanto estou supercontente e espero continuar a dar sequência a esta boa fase agora nos últimos torneios do ano”, declarou, em conferência de imprensa.



Ainda antes da final de pares, ficaram conhecidos os finalistas de singulares do torneio minhoto, com o triunfo do colombiano Daniel Galán (127.º ATP de singulares) sobre o italiano André Pellegrino (204.º), por 7-6 (7-4) e 6-1, e a derrota do espanhol Albert Ramos-Viñolas (134.º) diante do dinamarquês Elmer Moller (231.º), pelos parciais de 7-5 e 7-6 (7-2).