Tour: Cavendish tem um plano mas hoje viu "estrelas"

"Se tiverem a minha fisionomia, não comecem no ciclismo, porque esses dias passaram”, desabafou o sprinter britânico da Astana, após ter chegado mais de 39 minutos depois do vencedor da primeira etapa, o francês Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL).



Mark Cavendish, que procura isolar-se como recordista de vitórias em etapas no Tour, descolou logo na primeira das sete contagens de montanha instaladas nos 206 quilómetros entre Florença e Rimini.



O britânico de 39 anos chegou mesmo a vomitar em cima da bicicleta, mas, graças à sua equipa, sobreviveu ao longo calvário, conseguindo evitar a eliminação por chegada fora do controlo logo no primeiro dia – entrou a 10 minutos do ‘fecho’, tal como Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL), outro dos sprinters que mais sofre nas montanhas.



“Nós sabemos o que estamos a fazer – o que não significa que seja fácil. Não estávamos a conversar enquanto pedalávamos. Foi tão difícil... mas tínhamos um plano e mantivemo-nos fiel a ele”, garantiu ‘Cav’.



Recordista de triunfos em etapas do Tour, com as mesmas 34 de Eddy Merckx, Cavendish procura isolar-se como o mais vitorioso de sempre, naquela que era a sua última participação na Volta a França.



“Claro que gostava de me ter mantido no pelotão durante mais uma subida, mas estava a ver estrelas de tão duro que estava a ser”, descreveu em declarações à Eurosport.



Antes, já o ‘patrão’ da Astana, Alexandre Vinokourov, tinha negado que o sprinter da ilha de Man estivesse doente, atribuindo os vómitos ao esforço, numa jornada de muito calor nas estradas de Itália, que este ano acolhe o ‘Grand Départ’.



O britânico adiou a reforma depois de, no ano passado, ter desistido da Volta a França quando tentava o ‘assalto’ à 35.ª vitória, na sequência de uma queda na oitava etapa, na qual fraturou a clavícula.