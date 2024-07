Tour. Primoz Roglic desiste após uma queda

“Primoz Roglic foi sujeito a exames minuciosos por parte da nossa equipa médica, após a etapa de ontem [quinta-feira] e novamente hoje de manhã. Foi decidido que não irá participar na etapa de hoje da Volta a França, para se concentrar nos próximos objetivos. Desejamos-te uma rápida recuperação, Primoz”, informou a Red Bull-BORA-hansgrohe, através das redes sociais.



O vice-campeão de 2020 não conseguiu evitar Alexey Lutsenko (Astana), que caiu à sua frente a 12 quilómetros da meta, e foi pelo segundo dia consecutivo ao chão, ficando com o equipamento rasgado e ensanguentado na zona do ombro direito.



O líder da Red Bull-BORA-hansgrohe cortou a meta 02.27 minutos depois dos outros candidatos e desceu dois lugares na geral, para sexto, permitindo que João Almeida (UAE Emirates) subisse à quarta posição da classificação.



"Rogla", que perdeu o Tour2020 para Tadej Pogacar no contrarrelógio da penúltima etapa, continua a não ter sorte na "Grande Boucle", da qual desistiu nas duas participações anteriores - esteve ausente no ano passado.



Em 2022, o esloveno de 34 anos caiu na quinta etapa, mas ainda desempenhou um papel fundamental na primeira vitória na geral do dinamarquês Jonas Vingegaard, então seu companheiro na Jumbo-Visma, antes de não alinhar na 15.ª tirada.



Um ano antes, o campeão do Giro2023 e tricampeão da Vuelta (2019, 2020 e 2021) sofreu uma queda na terceira etapa e aguentou mais cinco jornadas antes de desistir.