União Sportiva perde na Taça Europa de basquetebol

Desde o início do jogo que a União Sportiva mostrou não ter argumentos para fazer frente ao Baxi Ferrol, apresentando muitas dificuldades para bloquear as investidas ofensivas das adversárias - as espanholas venceram o primeiro quarto por 30-12.As açorianas, que chegaram ao intervalo a perder por 44-22, foram incapazes de mudar a toada do jogo durante o segundo tempo e a formação da casa conseguiu aumentar a vantagem no final do terceiro quarto para 56-33.Gala Mestres, com 26 pontos, foi fundamental para a vitória das espanholas.O próximo jogo europeu da União Sportiva está marcado para 30 de outubro, no reduto das checas do KP Tany Brno.