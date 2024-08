A tenista polaca Iga Swiatek, número um do ranking mundial, apurou-se hoje para a segunda ronda do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, ao derrotar a russa Kamilla Rakhimova em dois sets.

Frente à 104.ª da hierarquia mundial, Swiatek sentiu mais dificuldades do que as esperadas, acabando por levar o encontro de vencida com os parciais de 6-4 e 7-6 (8-6), em uma hora e 56 minutos.



Na próxima ronda, a tenista polaca vai medir forças com a japonesa Ena Shibahara, número 217 do mundo, e que provém da fase de qualificação.