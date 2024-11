Zverev e Alcaraz defrontam-se no Grupo John Newcombe das ATP Finals

O sorteio, realizado hoje em Turim (Itália), ditou que Sinner, o líder do ranking ATP, irá defrontar o russo Daniil Medvedev (quarto da hierarquia), o norte-americano Taylor Fritz (sexto) e o estreante australiano Alex de Minaur (oitavo) na fase de grupos do torneio que reúne os oito melhores tenistas da época.



Com o italiano como favorito incontestável no Grupo Ilie Nastase, será a 'poule' John Newcombe a suscitar maior emoção, uma vez que coloca frente a frente Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, que na segunda-feira 'trocaram' de posições na hierarquia mundial, além do norueguês Casper Ruud (sétimo) e do russo Andrey Rublev (nono).



Os dois melhores jogadores de cada grupo avançam para as meias-finais, programadas para 16 de novembro, com a final agendada para o dia seguinte na Inalpi Arena de Turim.



Entre os oito participantes, apenas Zverev (2018 e 2021) e Medvedev (2022) já ergueram o troféu no torneio que encerra a temporada e que tem o sérvio Novak Djokovic, ausente por lesão, como recordista, com sete cetros, dois dos quais conquistados nas duas últimas edições.



Pela primeira vez desde 2001, nenhum dos membros do denominado 'Big 3', constituído por Roger Federer, Rafael Nadal e Djokovic, estará presente na competição que reúne os melhores de cada ano.