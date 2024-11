Ana Dias entra na convocatória da seleção feminina

Depois de ter sido dispensada da última convocatória, devido a lesão, Jéssica Silva, das norte-americanas do Gotham, reentra nas escolhas, tal como Ana Dias, numa lista de 26 jogadoras na qual não está a lesionada Telma Encarnação.O selecionador Francisco Neto defendeu que esta lista assenta na “estabilidade” de um grupo que tem vindo a trabalhar junto há algum tempo, justificando uma lista alargada de 26 jogadoras com o facto de Ana Seiça e Ana Dias irem disputar a final do campeonato mexicano pelo Tigres, no primeiro dia do estágio.”, assumiu.Sobre o regresso de Jéssica Silva, uma das mais experientes jogadoras nacionais, o selecionador diz que “”.”, referiu.O encontro com a República Checa, da primeira mão do segundo play-off, vai ser disputado no Estádio do Dragão, no Porto, sendo expectável que possa ser batido o recorde de assistências num jogo da seleção feminina, com o selecionador a dizer que “será importantíssimo ter o apoio dos portugueses” e que as jogadoras “estão confortáveis com esse apoio”.