Espanha - Portugal, o Mundial de andebol em direto

Numa partida crucial para os espanhóis, foi Portugal quem voltou a dar uma resposta cabal em campo neste mundial de andebol.







Com um Francisco Costa e Diogo Rema intratáveis, Portugal soube ser paciente e atacar os espanhóis no momento certo. Depois de sair a perder para o intervalo por 16-15, a equipa treinada por Paulo Pereira soube defender e atacar ainda melhor.





Francisco Costa marcou oito dos 35 golos de Portugal e Diogo Rema foi o homem do jogo com mais de duas mãos cheias de defesas. Salvador Salvador também mostrou a veia goleadora com sete golos.





Os segundos 30 minutos foram de Portugal, com a equipa portuguesa a garantir nova vitória, a qualificar-se de forma inédita para os quartos de final do Mundial e a eliminar a poderosa Espanha que necessitava de um triunfo obrigatório e vai embora da prova ainda fase do Main Round.





Portugal volta a entrar neste Mundial no próximo domingo, frente ao Chile, já a saber que vai estar nos oito melhores do mundo.