Euro2025 feminino. Portugal quer vencer a Rep. Checa

Portugal garantiu o apuramento para o segundo e decisivo play-off de qualificação, que terá a segunda mão na terça-feira, na AGC Arena, em Teplice, depois de afastar o Azerbaijão, com uma vitória por 4-1 em Baku e um triunfo por 4-0 em Vizela.





As duas equipas chegam a este confronto depois de trajetos bem diferentes.





As checas estiveram na Liga A e apesar de terem ficado no último lugar, foram capazes de bater a Espanha, campeã do Mundo em título. No primeiro play-off, a Chéquia não teve quaisquer problemas em desenvencilhar-se da Bielorrússia para marcar encontro com Portugal por um bilhete para a fase final do Europeu, que se joga na Suíça.