Ana Borges só pensa no apuramento para o Euro2025

Ana Borges garantiu que o desejo é “estar entre os melhores”, ainda assim, não desvalorizou a dificuldade que podem encontrar com a próxima adversária, a República Checa.



“Nós, como atletas, queremos estar no Euro. É obrigação porque queremos lá estar, habituámo-nos a estar entre os melhores. Sabemos que a República Checa nunca se apurou. Queremos levar daqui um bom resultado mas nunca desprezamos qualquer seleção. Respeito sempre”, começou por dizer a atleta em conferência de imprensa de antevisão.



Sobre o perfil físico das adversárias, a jogadora não quis dar destaque, garantindo que não será por esse aspeto que as portuguesas vão ficar em desvantagem.



“São poderosas, mas já defrontámos outras seleções com a mesma estatura que elas e não foi por aí. O mais importante é fazer o que nos for pedido, temos mostrado nestes anos que podemos jogar contra qualquer seleção, sejam mais físicas ou técnicas”, referiu.



A jogadora do Sporting revelou-se ainda satisfeita com a possibilidade de se bater o recorde de assistência no Estádio do Dragão num jogo da seleção nacional feminina.



“É uma mais-valia para nós, como futebol feminino, ter massa adepta, mas o que queremos é brindar os portugueses com a presença na fase final, independentemente se estão 45 mil, 30 mil ou 5 mil pessoas”, garantiu a jogadora.



Portugal joga esta sexta-feira, às 19h45, com a República Checa, no Estádio do Dragão, numa partida da primeira mão do play-off para o apuramento para o Campeonato da Europa de 2025.



Na terça-feira, dia 3 de dezembro, em Teplice, jogar-se-á a decisiva segunda mão do play-off.