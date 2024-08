Fernando Santos destaca "entrega total" de Pepe e recorda sucessos com Portugal

"Nas nossas conquistas históricas, ele foi insuperável. Um verdadeiro pilar da nossa defesa, sempre com uma vontade imensa de vencer e de honrar a camisola de Portugal", lembrou Fernando Santos, técnico que liderou a seleção nacional entre 2014 e 2022, numa mensagem enviada à agência Lusa.

Para Fernandos Santos, atualmente a comandar a seleção do Azerbaijão, Pepe foi mesmo um dos "maiores jogadores" que treinou na sua já longa carreira de quase quatro décadas.

"É com o coração cheio que falo sobre o Pepe, um dos maiores jogadores que tive o privilégio de treinar. Ele sempre foi um verdadeiro guerreiro, um exemplo de determinação e entrega total", disse o treinador de 69 anos.

O antigo técnico de FC Porto, Sporting e Benfica destacou ainda a "humildade" de Pepe e o seu comportamento fora do relvado e dentro do balneário.

"Sempre disposto a ajudar os seus colegas e com uma paixão enorme pelo futebol e pela seleção. Ele deixa um legado de excelência, que servirá de inspiração para futuras gerações. O futebol perde um grande jogador, mas a sua história e as suas conquistas ficarão para sempre gravadas na nossa memória", concluiu.

Pepe anunciou hoje, aos 41 anos, o fim da carreira de futebolista, depois de mais de duas décadas ao mais alto nível, num vídeo publicado nas redes sociais

Nascido no Brasil, mas internacional português, Pepe pendura as `chuteiras` com mais de 30 títulos conquistados em toda a carreira, incluindo um Campeonato da Europa com a seleção nacional, em 2016, e três Liga dos Campeões, todas com o Real Madrid.

O último jogo da carreira de Pepe foi em 05 de julho, em Hamburgo, na Alemanha, na derrota de Portugal com a França (0-0 no final do prolongamento, 5-3 no desempate por grandes penalidades), nos quartos de final do Euro2024.