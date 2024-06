Francisco Neto alerta que "não há jogos iguais" e quer quarto triunfo na Irlanda

Depois de ter derrotado as norte-irlandesas na sexta-feira, no Estádio Municipal de Leiria, por 4-0, Portugal volta a defrontar o mesmo oponente na terça-feira, no Mourneview Park Stadium, em Lurgan, numa partida com início marcado para as 19:00.



“Sabemos que, se ganharmos, ficamos mais próximos. E até podemos 'carimbar' já a subida de divisão, dependendo de outros adversários. Claro que isso nos agrada, mas continuamos a depender de nós”, começou por dizer o selecionador luso, ao Canal 11.



Todos os jogos têm “a sua história e não são iguais”, segundo Francisco Neto, deixando claro que a seleção das ‘quinas’ não vai mudar os seus “princípios e ideias”.



“Sabemos que o nível de intensidade, agressividade, os espaços, porque campo é ligeiramente mais reduzido, vai ser diferente e vai obrigar Portugal a ajustar-se, mas que não perca a sua identidade. É isso que temos passado às jogadoras”, explicou.



Antes, falou a defesa Ana Borges, para alertar da qualidade do oponente, que vai querer “limpar a imagem” deixada no último encontro.



“Vão querer limpar a imagem e nós sabemos da qualidade que têm. Neste nível e neste patamar, temos de estar preparados para qualquer campo. Se não sofrermos golos, vamos estar mais perto de conquistar os três pontos”, expressou.



Após três rondas, Portugal lidera isolado o Grupo B3 de qualificação para o Euro2025, com nove pontos, contra quatro da Irlanda do Norte, três da Bósnia-Herzegovina e um de Malta, resultantes dos três triunfos, contra bósnias, por 3-0, maltesas, por 2-0, e norte-irlandesas, por 4-0.



Para chegar à fase final do Euro 2025, que se vai realizar na Suíça, entre os dias 02 e 27 de julho de 2025, Portugal precisa de ficar colocado num dos três primeiros lugares do grupo e de ultrapassar, ainda, duas eliminatórias dos play-offs.