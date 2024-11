Futebolista Carole Costa diz ser preciso melhorar em zonas de finalização

A futebolista Carole Costa disse hoje estar convicta de que a seleção portuguesa vai estar no Europeu, mas que é preciso ocupar melhorar as zonas de finalização no jogo da segunda mão com a República Checa.

“Continuar a criar, ocupar melhor as zonas de finalização. Ter consistência defensiva também é importante. (…) Trabalhamos muito, merecemos, estivemos em dois Europeus, num Mundial. Esta equipa está habituada a estar em grandes palcos e, certamente, estará no Europeu”, comentou a central após o treino.



A seleção das ‘quinas’ voltou hoje ao trabalho no Estádio do Mar, em Matosinhos, após o empate no jogo na primeira mão do ‘play off’ na sexta-feira com a República Checa (1-1), em jogo que bateu recorde de assistência num jogo feminino em Portugal (40.189 espetadores).



No rescaldo do jogo, Carole Costa sublinhou hoje que Portugal podia ter vencido, que criou situações para isso, mas que é preciso “traduzir em golos”, lembrando ser isso o que conta no final.



A equipa volta a defrontar a República Checa na terça-feira em Teplice, com o objetivo de se qualificar para o seu terceiro Europeu consecutivo, depois da estreia em 2017 e de nova presença em 2022.