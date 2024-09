Hóquei/Mundial feminino: Portugal enfrenta Espanha na final à procura do primeiro título

A formação das ‘quinas’, que na meia-final bateu a Itália por 2-0, vai tentar chegar ao primeiro título do seu historial, enfrentando uma seleção espanhola que superou a Argentina (4-1) e que é a recordista, com sete cetros conquistados.



Portugal vai estar pela quinta vez na final do Mundial, a quarta frente à Espanha, tendo saído sempre derrotado: em 1998 perdeu com a Argentina em Buenos Aires, e nas edições de 2000 (na Alemanha), de 2008 (no Japão) e de 2016 (no Chile), perdeu com a seleção espanhola.



A final será disputada no Pala Igor de Novara a partir das 21:00 locais (20:00 de Lisboa), pouco depois de outro 'duelo' ibérico, já que Portugal e Espanha disputam no mesmo recinto o acesso à final do Mundial de hóquei em patins masculino.