Mundial de andebol. Portugal defronta a poderosa Suécia

A seleção portuguesa, que terminou invicta o Grupo E da primeira fase, com triunfos frente à anfitriã Noruega (31-28), Brasil (30-26) e Estados Unidos (30-21), transitou para a fase principal com quatro pontos, à frente de Suécia e Espanha, ambas com três.





Miguel Martins foi suspenso devido a uma substância proibida num teste antidoping positivo, Alexandre Cavalcanti não recuperou a tempo, enquanto Miguel Oliveira e André Sousa foram chamados por Paulo Jorge Pereira para disputarem a primeira grande competição com a seleção principal, depois de inúmeras internacionalizações pelas seleções jovens.





Na seleção da Suécia momes como Hampus Wanne, Jim Gottfridsson, Jonathan Calrsbogard ou Andreas Palicka fazem parte desta comitiva, que possui atletas reconhecidos mundialmente, habituados a andar por estas andanças e que já conquistaram diversos títulos ao longo dos anos.





Histórico pende para os nórdicos





O histórico de confrontos entre as duas seleções é claramente favorável aos nórdicos, que venceram sete partidas em oito realizadas. A única exceção recaiu em 2020, altura em que Portugal arrecadou um desfecho positivo por... dez golos de diferença (35-25).