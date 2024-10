Portugal goleia Eslovénia para o Europeu sub-17 feminino

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, as portuguesas cedo começaram a construir a vantagem, num cabeceamento de Íris Fernandes, aos oito minutos, após um canto. Quatro minutos depois, a equipa nacional voltou a marcar através de canto, desta feita por Francisca Castro.



A vantagem lusa foi crescendo com naturalidade: aos 19 minutos, Eva Carreira estabeleceu o 3-0 e, num curto espaço de tempo, o resultado chegou à ‘mão cheia’, com os remates certeiros de Matilde Santos (31) e Luana Bessa (35).



Antes do intervalo, uma boa jogada individual de Carolina Tristão, aos 42 minutos, e o 'bis' de Matilde Santos, aos 45, fixou o resultado em sete golos sem resposta.



Na segunda parte, jogada a ritmo mais lento, o domínio português manteve-se e surgiram mais dois golos, de Carolina Tristão, de canto direto, aos 54 minutos, e Eva Carreira, beneficiando de erro da guarda-redes eslovena, aos 73, o que possibilitou que ambas bisassem na partida.



Com este triunfo, Portugal partilha a liderança do grupo com a Suíça, ambas com três pontos, garantindo praticamente a manutenção na Liga A, para os três primeiros classificados de cada agrupamento.



Portugal, que procura estar pela quarta vez na fase final do Europeu sub-17 feminino, depois de 2014, 2019 e 2024, ainda realizará mais duas jornadas, frente ao País de Gales, no sábado, e à Suíça, na terça-feira.